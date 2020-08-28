Минздрав предложил выдавать свидетельства о рождении в электронном виде

Министерство здравоохранения России подготовило проект приказа, позволяющего выдавать родителям новорожденного электронное свидетельство о рождении. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Проектом приказа предусматривается возможность формирования медицинского свидетельства о рождении в форме электронного документа при согласии матери», — отмечается в пояснительной записке к приказу.

Таким образом, по инициативе министерства родители получат возможность передавать свидетельство о рождении младенца в ЗАГС без посещения учреждения.

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