Против арестованного замглавы «Аэрофлота» могут возбудить новые уголовные дела

В отношении заместителя главы «Аэрофлота» Владимира Александрова могут возбудить новые уголовные дела о хищениях на сумму более $10 млн. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

»ФСБ России продолжает проверку в отношении деятельности «Аэрофлота», в том числе по текущим строительным объектам, к хищениям при строительстве которых имел отношение Александров», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе расследования были получены показания от бывших сотрудников компании, которые могут быть основанием для возбуждения новых уголовных дел.

Ранее Басманный суд Москвы арестовал заместителя гендиректора «Аэрофлота» Владимира Александрова по делу о хищении денежных средств. Как выяснило следствие, замглавы авиакомпании якобы привлекал адвокатов для оказания юридических услуг «Аэрофлоту», однако при этом работу делали штатные юристы. За оказание услуг по договору значилась сумма в размере €350 в час.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Глава Росавиации прибыл на место аварии Superjet 100 в Шереметьево

— «Аэрофлот» разработает стратегию гармонизации антикоррупционных требований для бизнеса в РФ

— Адвокат замгендиректора «Аэрофлота» отрицает его причастность к хищению средств