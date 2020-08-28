Степной пожар повредил и уничтожил более 40 строений в Оренбургской области

Крупный степной пожар за сутки достиг второго села в Оренбургской области, с начала дня в регионе пострадали или были уничтожены более 40 строений, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.

«В 10:57 мск поступило сообщение о возгорании сухой травы в 500 метрах от села Илек Оренбургской области. В 15:37 пожар был локализован на площади 360 кв. метров. Уничтожены 18 нежилых надворных построек, огнем было пройдено 100 га сухой растительности», — говорится в сообщении.

Ранее огонь из степей перекинулся на поселок Колтубановский. Площадь пожара составила более 1,5 тыс. кв. метров. Огнем были повреждены 11 домов и 12 надворных построек.

Для тушения пожаров в регионе была направлена пожарная авиация и спецпоезда.

Информация о пострадавших или погибших не поступала.

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