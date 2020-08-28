СК проверяет информацию о мужчине, выкручивавшего ребенку руку в Москве

Следователи проверяют информацию СМИ о том, что на юго-западе Москвы мужчина на детской площадке применил физическую силу к ребенку. Об этом сообщила старший помощник руководителя столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова, передает РИА «Новости».

Отмечается, что ранее в Telegram-каналах появилась информация, согласно которой мужчина на детской площадке выкручивал руку чужому ребёнку из-за того, что тот не поделил с его сыном игрушку.

«Следственными органами ГСУСК РФ по Москве проводится доследственная проверка по обстоятельствам, изложенным в СМИ», — сообщала Иванова.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Не дают похоронить»: СК изучит травмы послушницы Сергия

— Мешал спать: пенсионер из Подмосковья зарубил лифтера топором

— Разложил по пакетам: москвич зарезал жену при ребенке