Уголовное дело бизнесмена Бойко-Великого прекратили

Суд прекратил уголовное дело в отношении владельца «Русского молока» Василия Бойко-Великого. Об этом сообщает РБК со ссылкой на адвоката одного из фигурантов дела Анастасию Саморукову. В суде данную информацию подтвердили.

Бойко-Великого обвиняли в создании преступного сообщества, нескольких эпизодах мошенничества, фальсификации доказательств и легализации имущества.

Из-за недавних изменений в законодательстве, которые не допускают преследования предпринимателей, было прекращено дело по статье о преступном сообществе. Эпизоды мошенничества и легализации преступных доходов прекратили из-за истечения срока давности, так как они относятся к 2004-2007 годам. Суд также решил, что бизнесмену неверно вменили фальсификацию доказательств: подделку материалов уголовных дел о тяжких преступлениях вместо подделки доказательств в рамках арбитражной гражданской тяжбы.

Дело Бойко-Великого расследовалось с 2006 года. По версии следствия, бизнесмен решил в 2003 году незаконно приобрести право собственности на земельные участки в Подмосковье. Для этого он якобы организовал преступное сообщество. Его участники незаконно приобрели право собственности на соответствующие земельные участки на сумму более 347 млн руб. и легализовали эти земли с помощью фиктивных финансовых операций и других сделок. В ходе гражданских тяжб члены сообщества представляли в суд фальшивые документы, полагает следствие.

Однако Бойко-Великий остается под стражей, так как в отношении него расследуется дело о растрате, возбужденное в 2019 году.

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