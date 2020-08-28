Опубликовано видео обстрела автобуса под Харьковом
Появилось видео обстрела автобуса общественной организации «Патриоты — за жизнь» под Харьковом. Кадры опубликовал Telegram-канал «Харьков Life | Cобытия и новости».
На записи видно, как около десятка мужчин повалили на землю одного из пассажиров и избивают его ногами и битой. Затем они наносят удары по автомобилю и бросают в него бутылку с зажигательной смесью.
Ранее появилась информация, что под Харьковом бандиты расстреляли автобус, в котором находились представители общественной организации «Патриоты — за жизнь».
Инцидент произошел на трассе Харьков - Киев. Между сторонниками разных политических сил вспыхнул конфликт, в результате которого два человека получили ранения от травматического оружия, а один — черепно-мозговую травму.
Полиция задержала злоумышленников.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Обстрел автобуса: радикалы избили «патриотов» под Харьковом
— Полиция задержала 14 человек после нападения на автобус под Харьковом
— Зеленский поблагодарил полицию за оперативность после нападения под Харьковом