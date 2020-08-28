Опубликовано видео обстрела автобуса под Харьковом

Появилось видео обстрела автобуса общественной организации «Патриоты — за жизнь» под Харьковом. Кадры опубликовал Telegram-канал «Харьков Life | Cобытия и новости».

На записи видно, как около десятка мужчин повалили на землю одного из пассажиров и избивают его ногами и битой. Затем они наносят удары по автомобилю и бросают в него бутылку с зажигательной смесью.

Ранее появилась информация, что под Харьковом бандиты расстреляли автобус, в котором находились представители общественной организации «Патриоты — за жизнь».

Инцидент произошел на трассе Харьков - Киев. Между сторонниками разных политических сил вспыхнул конфликт, в результате которого два человека получили ранения от травматического оружия, а один — черепно-мозговую травму.

Полиция задержала злоумышленников.

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