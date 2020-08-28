У 86% детей в России развились фобии из-за пандемии коронавируса

В России 86% детей получили различные фобии и страхи из-за эпидемии COVID-19, пишут «Известия» со ссылкой на директора НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков «НМИЦ здоровья детей» Минздрава России Владислава Кучму.

Центр провел соответствующий опрос, в котором приняли участие 30 тыс. детей из 76 субъектов страны.

Результаты исследования показали, что кроме фобий у 40% несовершеннолетних респондентов можно предположить наличие депрессии. Еще у 30% выявлен компьютерный зрительный синдром. У части детей специалисты также обнаружили туннельно-карпальный синдром, характерный для работников цифровой индустрии.

Только 13% детей, по словам Кучмы, смогли без последствий справиться с ситуацией.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.

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