Попова: коронавирус в России стал управляемым

Коронавирус в России стал управляемым, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Об этом пишет РИА «Новости».

«Я бы хотела обратить ваше внимание, что эпидпроцесс в Российской Федерации на сегодняшний день абсолютно управляем. Мы это понимаем, как это делать», — сказала Попова.

Она подчеркнула, что прирост заболевания сократился в 60 раз. Сейчас Россия соответствует показателям конца марта.

Первые два случая коронавируса выявили в России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В качестве мер президент России объявил нерабочие дни, регионы ввели самоизоляцию, границы закрылись. В мире число зараженных превысило 24 млн, умерли больше 800 тыс. человек.

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