В России коронавирус подтвердился еще у 4829 человек

В России за сутки коронавирус подтвердился у 4829 человек, пишет РИА «Новости» со ссылкой на оперштаб.

«За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 4829 в 84 регионах», — говорится в сообщении.

Отмечается, что почти 23% заболевших не имели симптомов. Всего в России коронавирусом заразились 980 тыс., выздоровели 798 тыс., погибли почти 17 тыс. человек.

Первые два случая коронавируса выявили в России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В качестве мер президент России объявил нерабочие дни, регионы ввели самоизоляцию, границы закрылись.

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