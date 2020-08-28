На Украине за сутки коронавирусом заразилось рекордное число человек

На Украине за сутки коронавирусом заразились 2348 человек, что является рекордом с начала пандемии, сообщила система мониторинга распространения коронавируса аппарата Совета национальной безопасности и обороны страны.

Больше всего заражений зафиксировали в Киеве (251), Харьковской (242), Тернопольской (233), Львовской (215), Одесской (214) и Ивано-Франковской областях (176).

Всего на Украине заболели 114 тыс., выздоровели 55 тыс., скончались 2,4 тыс. человек.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Заболевание вызывает новый тип коронавируса SARS-CoV-2. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку коронавируса пандемией. В мире число зараженных превысило 24 млн, умерли больше 800 тыс. человек.

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