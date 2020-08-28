Один из крупнейших сахарных заводов в мире загорелся в США

В американском штате Луизиана произошел пожар на втором по величине в мире сахарном заводе компании Domino Sugar, передает местный филиал телеканала Fox news.

По его данным, возгорание началось в хранилище сахара. На предприятии в этот момент находились 130 работников завода, они были эвакуированы, никто не пострадал.

На место оперативно прибыли пожарные, которым удалось потушить возгорание в течение трех часов.

Причины возгорания пока выясняются.

Завод Domino Sugar основан в 1909 году на берегу Миссисипи. На предприятии перерабатывается более 90 тыс. т сахарного тростника ежегодно.