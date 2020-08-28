В Москве в пятницу ожидаются дожди и до +21°С

В Москве в пятницу, 28 августа, синоптики прогнозируют до +21°С, облачность, дождь, местами грозу, гласят данные Гидрометцентра.

По информации метеорологов, воздух днем прогреется до +19...+21°С. Ожидается западный ветер со скоростью 4-9 м/c. При грозе его порывы будут достигать до 13 м/c.

Вечером столбики термометров опустятся до +12...+14°С. Ветер будет западный, северо-западный со скоростью 3-8 м/c.

Атмосферное давление днем составит 738 мм ртутного столба, а ночью — 741 мм.

Более подробный прогноз погоды можно узнать на странице погоды.