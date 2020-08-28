Прервавший брифинг Трампа оказался «вооружен» расческой

Мужчина, который в начале августа прервал брифинг президента США Дональда Трампа, пытался угрожать охраннику расческой, пишет газета The Washington Post со ссылкой на документы суда по этому делу.

Ранее сообщалось, что 10 августа охрана Трампа увела главу государства в начале пресс-конференции. Вернувшись американский лидер сообщил о стрельбе у Белого дома.

Согласно отчету Секретной службы об этих событиях, подозреваемый расположился в стойке стрелка, как будто намеревался открыть огонь из оружия. После этого офицер Секретной службы выстрелил в него. В результате инцидента их двоих отвезли в больницу. Позднее 51-летнего Майрона Берримана обвинили в нападении на сотрудника правоохранительных органов.

В документах обвинения указывается, что у мужчины после стрельбы упал черный предмет. Кроме того, на месте случившегося после обыска была найдена расческа. По словам сотрудника Секретной службы, который попал в Берримана из оружия, это был не пистолет, а «скорее расческа».

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