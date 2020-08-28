В Госдуме предложили сделать 1 сентября выходным для родителей первоклассников

Депутаты от ЛДПР предлагают предоставлять родителям и опекунам первоклассников выходной на 1 сентября. Они направят соответствующий законопроект в Госдуму, сообщил в своем Telegram-канале один из авторов проекта, глава думского комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов.

Отмечается, что в тексте документа предлагается внести изменения в Трудовой кодекс.

Данным законопроектом предполагается, что родителям, опекунам, а также приемным родителям ребенка, который станет первоклассником, после подачи письменного заявления предоставляется отпуск 1 сентября. Этот день идет в счет ежегодного оплачиваемого отпуска.

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