В Госдуме предложили сделать 1 сентября выходным для родителей первоклассников
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Депутаты от ЛДПР предлагают предоставлять родителям и опекунам первоклассников выходной на 1 сентября. Они направят соответствующий законопроект в Госдуму, сообщил в своем Telegram-канале один из авторов проекта, глава думского комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов.
Отмечается, что в тексте документа предлагается внести изменения в Трудовой кодекс.
Данным законопроектом предполагается, что родителям, опекунам, а также приемным родителям ребенка, который станет первоклассником, после подачи письменного заявления предоставляется отпуск 1 сентября. Этот день идет в счет ежегодного оплачиваемого отпуска.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— В краснодарской школе открыли 33 первых класса
— Микрозайм для школы: как россияне отправляют детей на учебу