Зеленский поблагодарил полицию за оперативность после нападения под Харьковом

Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность полицейским за оперативное задержание подозреваемых в нападении на автобус с людьми в Харьковской области. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Спасибо полиции за быстрый результат с задержанием подозреваемых в стрельбе в Харьковской области, где группа вооруженных молодых людей совершила нападение на автобус», — написал Зеленский.

Он отметил, что такая эффективность правоохранительных органов должна быть нормой. По словам главы государства, Украина не должна допустить возвращения «лихих 90-х» с присущими тому времени «дерзкими разборками на улицах».

Ранее сообщалось, что под Харьковом радикалы из «Национального корпуса» расстреляли автобус, в котором были представители общественной организации «Патриоты — за жизнь». В результате нападения пострадали четыре человека, их госпитализировали.

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