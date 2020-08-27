В Москве умерли еще 10 пациентов с коронавирусом

В Москве за сутки умерли еще 10 пациентов с коронавирусом, сообщает оперштаб.

«В Москве скончались 10 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.

Днем раньше погибли 12 человек. Всего в столице коронавирусом заразились 259 тыс., выздоровели 208 тыс., погибли 4,786 тыс. человек.

Первые два случая коронавируса выявили в России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В качестве мер президент России объявил нерабочие дни, регионы ввели самоизоляцию, границы закрылись. В мире число зараженных превысило 24 млн, умерли больше 800 тыс. человек.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Пострегистрационные исследования российской вакцины от COVID-19 пройдут еще в ряде стран

— В Москве умерли еще 12 пациентов с коронавирусом

— Московские врачи вылечили еще 1435 пациентов от коронавируса