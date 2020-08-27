В Москве умерли еще 10 пациентов с коронавирусом
В Москве за сутки умерли еще 10 пациентов с коронавирусом, сообщает оперштаб.
«В Москве скончались 10 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.
Днем раньше погибли 12 человек. Всего в столице коронавирусом заразились 259 тыс., выздоровели 208 тыс., погибли 4,786 тыс. человек.
Первые два случая коронавируса выявили в России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В качестве мер президент России объявил нерабочие дни, регионы ввели самоизоляцию, границы закрылись. В мире число зараженных превысило 24 млн, умерли больше 800 тыс. человек.
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