Число жертв урагана «Лаура» выросло до четырех

Число жертв урагана «Лаура», который обрушился на американский штат Луизиана, выросло до четырех. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на губернатора Джона Эдвардса.

По словам Эдвардса, в Луизиане в результате урагана погибли по меньшей мере четыре человека. Трое из них погибли, находясь в собственных домах в момент, когда на строения упали деревья.

Среди них 14-летняя девочка, взрослый мужчина, чей возраст не уточняется, и 60-летний мужчина. Подробности о четвертом погибшем не приводятся.

Ранее сообщалось, что на юго-западе штата Луизиана на химическом заводе произошла утечка хлора.

Как сообщалось, по территории США ударил ураган «Лаура», который может стать самым разрушительным за последние несколько лет — ему была присвоена четвертая категория мощности, поскольку скорость ветра достигает 240 км/ч. Затем оценка мощности урагана была снижена до второй категории. Шторм обрушился на территорию штата Луизиана — здесь готовятся бороться не только с ветром, но и с наводнениями, которые может принести подъем воды.

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