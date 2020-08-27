Полиция задержала 14 человек после нападения на автобус под Харьковом

Правоохранители задержали 14 человек по подозрению в нападении на автобус, в котором находились представители общественной организации «Патриоты — за жизнь». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу областного управления украинской полиции.

«Полиция открыла еще одно уголовное производство по факту стрельбы под Харьковом. Действия злоумышленников квалифицированы как хулиганство и покушение на убийство двух и более лиц из хулиганских побуждений», — заявили в управлении.

Отмечается, что машины, на которых приехали нападавшие, уже установлены. Специалисты проводят следственные действия.

Ранее появилась информация, что под Харьковом радикалы из «Национального корпуса» расстреляли автобус, в котором находились представители общественной организации «Патриоты — за жизнь». В результате нападения пострадали четыре человека, их госпитализировали.

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