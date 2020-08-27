Два человека погибли в пожаре кожгалантерейной фабрике под Псковом

Тела двух человек обнаружили после пожара, который произошел на кожгалантерейной фабрике в городе Опочка в Псковской области, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на областное управление СК.

«Тела двух человек обнаружены при разборе завалов после пожара», — заявили следователи.

Пожар вспыхнул на производстве утром 27 августа. При эвакуации три человека получили ожоги и были госпитализированы. К середине дня пожар был потушен.

Следователи начали доследственную проверку.

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