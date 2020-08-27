Замглавы МВД Украины опроверг наличие погибших в результате обстрела автобуса

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко рассказал о подробностях обстрела под Харьковом автобуса, в котором находились представители общественной организации «Патриоты — за жизнь». Об этом он пишет у себя в Facebook.

Он опроверг информацию, согласно которой в результате нападения погибли люди. По его словам, два гражданина получили ранения из травматического оружия, еще один человек получил черепно-мозговую травму.

Также он сообщил, что нападавшие задержаны в Красноградском районе Харьковской области.

«Все лица виновные в применении насилия будут задержаны и привлечены к уголовной ответственности», — говорится в сообщении.

При всем этом Геращенко назвал инцидент конфликтом «между двумя группами сторонников разных политических сил».

Ранее появилась информация, что под Харьковом бандиты расстреляли автобус, в котором находились представители общественной организации «Патриоты — за жизнь». Сообщалось, что бандиты убили двух человек и ранили одного. Также отмечалось, что якобы они похитили одного человека, чья личность не уточняется.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Бандиты расстреляли автобус под Харьковом, есть погибшие и похищенные

— Полиция проверяет обстоятельства обстрела автобуса под Харьковом