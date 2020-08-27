Российских журналистов отпустили после задержания в Минске

Задержанный при освещении акций протеста в Минске фотокорреспондент ТАСС Сергей Бобылев заявил, что российских журналистов уже выпустили из Октябрьского РУВД, передает ТАСС.

По данным агентства, отпустили из Октябрьского РУВД Минска корреспондента ТАСС Юрия Шамшура и фотографов агентства Наталию Федосенко и Сергея Бобылева. Также были отпущены после проверки документов сотрудники «БелТА» и МИА «Россия сегодня».

«Российских журналистов выпустили, у журналистов других стран еще проверяют документы», — сказал Бобылев по телефону.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. По данным ЦИК, победил действий лидер Александр Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Полиция в Минске задержала более 10 российских и иностранных журналистов

— ОМОН вытесняет протестующих в Минске с площади Независимости

— На площади Независимости в Минске задержали оператора «Радио Свобода»