Полиция проверяет обстоятельства обстрела автобуса под Харьковом

Украинские правоохранители проверяют обстоятельства обстрела пассажирского автобуса в районе города Люботин Харьковской области. Об этом сообщается на странице пресс-службы областного управления полиции в Facebook.

Там также отмечается, что на месте инцидента работает руководство областного главка полиции и следственно-оперативная группа.

Ранее появилась информация, что под Харьковом бандиты расстреляли автобус, в котором находились представители общественной организации «Патриоты — за жизнь». Бандиты убили двух человек и ранили одного. Также они похитили одного человека, чья личность не уточняется.

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