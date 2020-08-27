В Киеве порвался самый большой флаг Украины
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В Киеве сняли с флагштока самый большой флаг Украины. Об этом сообщает Vesti.ua.
Как сообщили коммунальные службы, флаг начал рваться. Неизвестно, произошло это из-за силы ветра или от качества материалов.
Отмечается, что в запасе есть еще пять знамен, сшитых из разных материалов.
Ранее в Киеве накануне празднования Дня Государственного флага 23 августа на новом флагштоке на холмах рядом с Национальным музеем истории Украины во Второй мировой войне был поднят самый большой флаг страны.
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