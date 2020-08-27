Доминикана назвала условия для въезда туристов без обязательного теста на COVID-19

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) рассказали, что туристы в скором времени смогут посещать Доминикану, при этом тест на коронавирус не будет обязательным условием. Об этом сообщается на сайте АТОР.

Президент страны Луис Абинадер Корона отметил, что рассказал о планах восстановления туротрасли, среди которых — предоставление бесплатной медстраховки для путешественников.

В документе также содержатся данные о том, что с конца сентября проверка на COVID-19 будет проходить по экспресс-тестам выборочно, что избавит въезжающих от обязательных ПЦР-тестов.

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