В Думе подготовили проект о лишении свободы до 12 лет для «черных коллекторов»

Члены комитета по безопасности и противодействию коррупции Госдумы подготовили законопроект об ужесточении наказания за незаконную коллекторскую деятельность, в ближайшее время он будет внесен в парламент. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу комитета Василия Пискарева.

По его словам, Центральный банк России уже поддержал проект, в настоящее время ожидаются ответы от Верховного суда и правительства. В дальнейшем документ будет внесен в Госдуму.

Пискарев отметил, что Уголовный кодекс Российской Федерации предлагается дополнить новой статьей, устанавливающей повышенную ответственность за незаконную коллекторскую деятельность вплоть до лишения свободы на срок до 5 лет. За такое же преступление организованной группе будет грозить до 12 лет тюрьмы.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Северные надбавки: в Госдуме предложили доплачивать за удаленку

— Госдума приняла более 300 законов за весеннюю сессию

— Законопроект о едином номере для вызова любых экстренных служб поступил в Госдуму