Познер перечислил преимущества «отсталости» России от европейских стран

Российский журналист и телеведущий Владимир Познер рассказал, в чем заключаются преимущества «отставания» России от европейских стран. Об этом он написал в колонке на «Познер Online».

Соответствующим заявлением он прокомментировал высказывание Андрея Кончаловского во время интервью. Он заявил, что Запад «катится в пропасть», а Россия «следует» за ним.

Журналист написал о том, что в качестве преимущества отставания Россия может не повторять сценария падения других стран.

«Я не согласен, что она катится в пропасть. Когда возникло Возрождение, считали, что все конец, а это было начало», — написал Познер.

Однако он отметил, что ряд россиян оценивает происходящие изменения как «катастрофу», поскольку привыкли «что было так, а стало иначе».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Познер описал ассоциацию с Россией одним словом

— Познер прокомментировал идею о вступлении России в НАТО

— Познер назвал Лукашенко «советским продуктом в худшем виде»