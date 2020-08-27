Бывший вице-премьер Алтая Пальталлер задержан за превышение полномочий

Правоохранительные органы задержали бывшего первого заместителя председателя правительства Республики Алтай Роберта Пальталлера по подозрению в превышении полномочий в период пребывания на должности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на следственное управление СК РФ по региону.

Других подробностей не приводится.

Пальталлер добровольно ушел в отставку в апреле 2019 года. Должность первого зампредседателя правительства он занимал в период с 2014 по 2019 год.

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