Из-за задымления на уральской шахте началась эвакуация рабочих

На Урале из-за задымления на шахте «Южная-2», расположенной в Свердловской области, началась эвакуация рабочих. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

По предварительным данным, задымление зафиксировано в стволе шахты.

Всего были эвакуированы около 200 человек.

Собеседник агентства уточнил, что информация о пострадавших не поступала.

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