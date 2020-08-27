Из-за задымления на уральской шахте началась эвакуация рабочих
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На Урале из-за задымления на шахте «Южная-2», расположенной в Свердловской области, началась эвакуация рабочих. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
По предварительным данным, задымление зафиксировано в стволе шахты.
Всего были эвакуированы около 200 человек.
Собеседник агентства уточнил, что информация о пострадавших не поступала.
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