В четверг в Москве ожидается дождь и до +23°С

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В четверг, 27 августа, в столице ожидается облачная погода с прояснениями, передает портал «Метеоновости».

По прогнозам синоптиков, температура воздуха в Москве составит +21°С...+23°С, по области +19°С...+24°С.

Ближе к вечеру местами пройдет небольшой кратковременный дождь.

Скорость южного ветра будет достигать 3-8 м/с.

Фон атмосферного давления понизится.

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