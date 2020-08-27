В четверг в Москве ожидается дождь и до +23°С
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В четверг, 27 августа, в столице ожидается облачная погода с прояснениями, передает портал «Метеоновости».
По прогнозам синоптиков, температура воздуха в Москве составит +21°С...+23°С, по области +19°С...+24°С.
Ближе к вечеру местами пройдет небольшой кратковременный дождь.
Скорость южного ветра будет достигать 3-8 м/с.
Фон атмосферного давления понизится.
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