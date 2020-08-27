Стрелку из новозеландского Крайстчерча вынесли приговор

Австралиец Брентон Таррант, устроивший стрельбу в новозеландском Крайстчерче, приговорен к пожизненному заключению без права на условно-досрочное освобождение, передает газета New Zealand Herald со ссылкой на решение суда.

По данным издания, это первый случай в истории Новой Зеландии, когда заключенного приговаривают к пожизненному заключению без права на досрочное освобождение.

15 марта 2019 года в двух мечетях Крайстчерча произошла стрельба. В результате погиб 51 человек, еще 50 были ранены. Обвинение предъявили Тарранту, который снимал нападение на одну из мечетей на видео, ведя прямую трансляцию в соцсетях. Таррант признал себя виновным в совершении теракта.

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