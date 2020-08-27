Жителей Подмосковья предупредили о миграции гадюк

Власти Московской области предупредили местных жителей о начале осенней миграции гадюк. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

Уточняется, что миграция началась из-за понижения ночных температур. С наступлением холодов змеи собираются в укрытия, где сплетаются в клубки и впадают в зимнюю спячку.

В одном укрытии может собраться от нескольких десятков до нескольких сотен змей, цитирует РИАМО начальника отдела охраны лесов «Мособллеса» Святослава Некляева.

Он предупредил, что в период миграции повышается риск нападении гадюк на человека. Во избежание нападения он посоветовал во время прогулок в лесу создавать как можно больше шума: шуршать палкой, шаркать ногами, а также не забывать надевать плотную и высокую обувь.

При получении змеиного укуса необходимо незамедлительно обратиться в больницу, так как такой укус опасен аллергической реакцией на компоненты яда.