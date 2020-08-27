Данные 55 тысяч клиентов российских банков попали в открытый доступ

Центробанк России и платежная система Visa уведомили кредитные организации об утечке данных карт банковских клиентов, пишет РБК со ссылкой на источники в банковском секторе.

По их данным, в открытом доступе оказалась база с данными 55 тысяч пользователей. В сеть утекли данные клиентов маркетплейса Joom, который специализируется на доставке товаров из Китая.

Базу данных можно было бесплатно скачать на ряде специализированных сайтов и в Telegram-каналах, пишет издание. В ней содержались первые шесть и последние четыре цифры номера карты и срок ее действия, указание платежной системы и банка, выпустившего карту, а также ФИО, телефон, электронная почта и адрес проживания владельца карты.

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