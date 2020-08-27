В США впервые казнили приговоренного к смерти индейца

В Соединенных Штатах казнили единственного приговоренного на федеральном уровне к смерти индейца, передает агентство Associated Press.

По его данным, 38-летний представитель коренного населения Лезмонд Митчелл убил девятилетнюю девочку и ее бабушку в 2001 году. В результате ему был вынесен смертный приговор.

Казнь привели в исполнение в федеральной тюрьме в городе Терре-Хот в Индиане с помощью смертельной инъекции.

Ранее Верховный суд США постановил, что первые за 17 лет казни в федеральных тюрьмах страны могут быть исполнены, отменив задержку, предписанную ранее судом низшей инстанции. С 1976 года, когда Верховный суд восстановил применение смертной казни, в американских тюрьмах было казнено более 1,5 тысячи заключенных. Из них лишь трое подпадали под юрисдикцию федеральных властей. В настоящее время в федеральных тюрьмах содержатся около 60 осужденных к высшей мере наказания.

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