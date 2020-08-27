В России за сутки потушен 31 природный пожар

Лесопожарные службы за минувшие сутки потушили в России 31 природный пожар на площади 4 294 га, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Авиалесоохраны.

Уточняется, что к 00.00 27 августа в стане действовали 59 лесных пожаров, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Красноярском крае, где действовали 20 пожаров на площади свыше 61,6 тыс. га.

Накануне сообщалось о ликвидации за сутки 34 природных пожаров.

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