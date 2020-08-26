В Красноярске ФСБ задержала школьницу за подписку в соцсетях

В Красноярске ФСБ задержала 14-летнюю школьницу за подписку в соцсети «ВКонтакте» на группу о расстреле в школе «Колумбайн». Об этом в интервью изданию «Проспект мира» рассказала сестра девочки Дария Глинская.

По ее словам, силовики пришли в дом семьи подростка и провели обыск.

«В комнате сестры сорвали постеры со стен и увезли. Забрали ее телефон, мамин ноутбук, старую воздушку, которую мне друг дарил, самодельный лук и стрелы с мягкими наконечниками, который мне сделал отец», — рассказала Глинская.

Она заявила, что сотрудники ФСБ увезли девочку в психоневрологический диспансер для обследования, не оставив протокола обыска и описи изъятых вещей.

Глинская подчеркнула, что сестра была подписана на группу о «Колумбайне» из любопытства.

«Моя сестра — адекватнейший человечек, в ее комнате можно найти разве что коробки из-под сока, игрушки, книги, рисунки да постеры», — добавила Глинская.

Массовое убийство в школе «Колумбайн» — спланированное нападение двух школьников на остальных учеников и персонал этой школы в 1999 году. Подростки убили 13 человек, ранили еще 23 человека, после чего совершили самоубийство.

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