Торговый центр на северо-востоке Москвы эвакуируют из-за задымления
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В торговом центре «Ханой-Москва» на северо-востоке Москвы наблюдается сильное задымление, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС.
Сообщается, что в настоящее время спасатели проводят эвакуацию людей.
Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел на третьем этаже 24-этажного здания, расположенного по адресу: Ярославское шоссе, дом 146, корпус 2.
В данный момент на месте работают пожарно-спасательные подразделения, сообщили в пресс-службе министерства.
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