В Москве объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности из-за дождей

В Москве был объявлен «оранжевый» уровень опасности из-за сильных дождей, передает Гидрометцентр России.

Как известно, это предпоследняя степень опасности. За ней идет «красная», которая характерна для природных катастроф.

Синоптики прогнозируют, что дожди, представляющие опасность, будут наблюдаться в городе до 21.00 26 августа.

В связи с этим гражданам рекомендуется не находиться рядом с деревьями и шаткими рекламными конструкциями. Кроме того, гражданам советуют не парковать автомобили в местах, где на них может что-то упасть, а также соблюдать дистанцию при вождении.

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