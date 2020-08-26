Люди пострадали при аварийной посадке частного вертолета под Сочи
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Два человека пострадали при аварийной посадке частного вертолета недалеко от Сочи, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Частный вертолет Robinson совершил экстренную посадку в районе хребта Аибга, кроме пилота на борту находились трое пассажиров, рассказали в ведомстве.
Вертолет МЧС направлен для эвакуации пострадавших.
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