Люди пострадали при аварийной посадке частного вертолета под Сочи

Два человека пострадали при аварийной посадке частного вертолета недалеко от Сочи, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Частный вертолет Robinson совершил экстренную посадку в районе хребта Аибга, кроме пилота на борту находились трое пассажиров, рассказали в ведомстве.

Вертолет МЧС направлен для эвакуации пострадавших.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— При жесткой посадке частного Ми-2 под Ростовом погиб человек

— Частный легкий самолет жестко сел под Клином

— Вертолет с пассажирами совершил аварийную посадку в Хакасии