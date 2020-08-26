Силовики нейтрализовали вооруженного бандита в Ингушетии
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Российские правоохранители нейтрализовали бандита, который в ходе перестрелки привел в действие самодельное взрывное устройство. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет.
Инцидент произошел в Назрановском районе, в лесном массиве вблизи села Али-Юрт.
Отмечается, что злоумышленник открыл огонь в ответ на предложение силовиков сложить оружие.
По данным НАК, на месте перестрелки были найдены оружие, боеприпасы и остатки самодельной взрывчатки.
Среди гражданского населения и силовиков никто не пострадал.
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