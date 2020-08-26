В Германии указали сферу применения обнаруженных у Навального веществ

Немецкие государственные ведомства, регулирующие вопросы безопасности пищевой и непищевой продукции, раскрыли сферу применения веществ из группы ингибиторов холинэстеразы, которые ранее были обнаружены в организме Алексея Навального. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ингибиторы холинэстеразы могут применяться в фармацевтике, борьбе с насекомыми и в качестве антидота при отравлении другими веществами, рассказали эксперты.

Так, вещества данной группы используются в качестве лекарств в терапии болезни Альцгеймера, рассказали в Федеральном институте лекарственных средств и изделий медицинского назначения (BFARM).

По данным Федерального института оценки рисков (BfR), ингибиторы холинэстеразы служат антидотом при отравлении алкоголем, мухоморами, некоторыми антидепрессантами и другими препаратами. Кроме того, вещества также входят в состав лекарств для послеоперационной профилактики и лекарств для лечения мышечных расстройств.

В число ингибиторов холинэстеразы входят также вещества, блокирующие фермент необратимо, они используются для борьбы с насекомыми-вредителями.

Ранее врачи немецкой клиники Charite, где находится Навальный, заявили об обнаружении в его организме веществ группы ингибиторов холинэстеразы.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда его доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — нарушение обмена веществ. В настоящий момент Навальный находится в коме, его перевезли в Германию.

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