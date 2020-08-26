В Москве трехлетний ребенок упал с 5 этажа и выжил

В Москве трехлетний ребенок упал с 5 этажа жилого дома, врачам удалось его спасти. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного департамента здравоохранения.

Отмечается, что мальчик упал, когда попытался опереться на москитную сетку. В течение шести минут на место происшествия прибыла бригада скорой помощи.

Медики утверждают, что несмотря на приличную высоту ребенок «легко отделался». У него диагностировали сотрясение мозга, пневмоторакс, множественные ушибы и ссадины. Предполагается, что его защитили москитная сетка, зацепившаяся за крону деревьев, и мягкий газон под окном.

В настоящее время с мальчиком все хорошо. После необходимого лечения он был выписан домой.

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