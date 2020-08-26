Газовое оборудование не было причиной пожара в доме на западе Москвы
Газовое оборудование не является причиной пожара в жилом доме на западе Москвы, заявили в пресс-службе «Мосгаза». Об этом сообщает РИА «Новости».
Проверка не выявила проблем в работе газовых приборов, их целостность и герметичность не нарушены, рассказали в «Мосгазе». Там добавили, что очаг возгорания находился в жилой комнате одной из пострадавших квартир.
После взрыва газа в жилом доме на улице Кубинка на западе Москвы вспыхнул сильный пожар, огонь охватил три этажа. В результате произошедшего пострадали четыре человека. На данный момент возгорание ликвидировано.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Названа предварительная причина взрыва в доме на западе Москвы
— Пожар в доме на западе Москвы ликвидирован
— Возросло число пострадавших при взрыве в доме на западе Москвы