Эвакуированных при пожаре на западе Москвы обеспечат временным жильем
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Жителей дома на улице Кубинка на западе Москвы, эвакуированных из-за пожара, обеспечат временным жильем. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своей странице в Twitter.
Пострадавший от взрыва и пожара дом будет оперативно отремонтирован, добавил мэр.
После взрыва газа в жилом доме на улице Кубинка на западе Москвы вспыхнул сильный пожар, огонь охватил три этажа. В результате произошедшего пострадали четыре человека. На данный момент возгорание ликвидировано.
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