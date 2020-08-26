Эвакуированных при пожаре на западе Москвы обеспечат временным жильем

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

__is_photorep_included13212013: 1

Жителей дома на улице Кубинка на западе Москвы, эвакуированных из-за пожара, обеспечат временным жильем. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своей странице в Twitter.

Пострадавший от взрыва и пожара дом будет оперативно отремонтирован, добавил мэр.

После взрыва газа в жилом доме на улице Кубинка на западе Москвы вспыхнул сильный пожар, огонь охватил три этажа. В результате произошедшего пострадали четыре человека. На данный момент возгорание ликвидировано.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Названа предварительная причина взрыва в доме на западе Москвы

— Пожар в доме на западе Москвы ликвидирован

— Возросло число пострадавших при взрыве в доме на западе Москвы