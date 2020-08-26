Возросло число пострадавших при взрыве в доме на западе Москвы

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Транспортировка пострадавшего у жилого дома на улице Кубинка, где произошел взрыв газа, 26 августа... Транспортировка пострадавшего у жилого дома на улице Кубинка, где произошел взрыв газа, 26 августа...
Транспортировка пострадавшего у жилого дома на улице Кубинка, где произошел взрыв газа, 26 августа...
Пресс-служба ГУ МЧС по г. Москве/ТАСС

В результате взрыва газа и последующего пожара в жилом доме на западе Москвы пострадали четыре человека, сообщает РИА «Новости» по ссылкой на экстренные службы.

Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, указано в сообщении.

После взрыва газа в жилом доме на улице Кубинка на западе Москвы вспыхнул сильный пожар, огонь охватил три этажа. Ранее сообщалось об одной пострадавшей. На данный момент возгорание ликвидировано.

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