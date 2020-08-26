Повторно заболевший COVID-19 глава Тывы сообщил о выявленной пневмонии

Врачи диагностировали пневмонию у повторно заболевшего новой коронавирусной инфекцией главы республики Тыва Шолбана Кара-оола. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Диагноз пока с осторожностью — пневмония», — заявил Кара-оол в видеообращении.

Глава Тывы рассказал, что находится в военном госпитале имени Вишневского, где его обследуют пульмонологи, инфекционисты и кардиологи.

«Мне стало чуть полегче», — отметил он.

Ранее глава Тывы Шолбан Кара-оол сообщил, что заболел новой коронавирусной инфекцией во второй раз. В первый раз он был госпитализирован с коронавирусом 25 мая текущего года. 4 июля его выписали из больницы.

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