Феминитивы узаконили на Украине

Использование феминитивов в кадровой документации разрешили на Украине, соответствующий пункт появился в приказе министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства страны.

В классификаторе профессий названия работ традиционно указываются в мужском роде, однако сотрудницы имеют право потребовать адаптацию названия под женский род при внесении записи в кадровую документацию отдельного работника, сказано в документе.

В качестве примеров приведена адаптация профессий инженер – инженерка, станочник широкого профиля – станочница широкого профиля, социолог – социологиня.

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