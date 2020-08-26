В Москве удвоилось число абитуриентов медколледжей

Число абитуриентов московских медицинских колледжей на фоне пандемии увеличилось в два раза по сравнению с прошлым годом, заявила вице-мэр столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Об этом сообщается на официальном портале мэра Москвы.

«И это неудивительно — коронавирус доказал, что основа здравоохранения — это в первую очередь люди. <...> Для подрастающего поколения медики стали достойными примерами истинного профессионализма и преданности своему делу — спасению жизней», – отметил Ракова.

В этом году в медколледжи было подано 40 тысяч заявлений, указано в сообщении. При этом больше всего поступающих интересуют специальности «Сестринское дело», «Лечебное дело» и «Акушерское дело».