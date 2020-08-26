Площадь пожаров в Калифорнии выросла до полумиллиона гектаров

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Площадь природных пожаров на территории Калифорнии за сутки увеличилась до 505,8 тыс. гектаров, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пожарную службу штата.

«В пожарах погибли 7 человек, более 1400 зданий разрушены», — говорится в сообщении пожарных.

Отмечается, что в регионе с 15 августа огнем были уничтожены более 1,25 миллиона акров лесов, степей и частных участков, что по площади превышает территорию штата Делавэр.

Ситуация в Калифорнии заставила федеральные власти страны оказать помощь населению. Президент США Дональд Трамп распорядился разместить людей во временном жилье и выдать гранты на возмещение ущерба. Всего из своих домов были эвакуированы около 120 тыс. жителей штата.

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