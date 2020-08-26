Вильфанд заявил о необратимости таяния ледников в Гренландии
Ученые наблюдают ускоренное таяние Гренландского щита, этот процесс с вероятностью 90% не обратим, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на слова научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.
«Есть такое понятие, как Гренландский щит и вот он тает весь <...> Специалисты, основываясь на прошлогодних расчетах, прогнозируют увеличения объемов таяния. Вывод однозначный — таяние ледников может принять необратимый характер с вероятностью на 90%», — сказал Вильфанд.
По его словам, в прошлом году около 90% поверхности Гренландии было подвержено таянию льдов, хотя обычно этот показатель составляет около 30%.
Синоптик отметил, что благодаря этому процессу уровень мирового океана повышается на 1 мм ежегодно и за столетие может возрасти более чем на 1 метр.
Как уточнил Вильфанд, к 2060-2070 годам необратимое уменьшение льдов может привести полному таянию Северного Ледовитого океана в летний период.
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