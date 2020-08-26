Почти 20 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы

В аэропортах столицы оказались задержаны и отменены 16 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписания».

Так, по состоянию на 3.06 мск, в Домодедово отменили семь вылетов и еще два задержали.

В свою очередь, во Внуково отменено четыре рейса, а в Шереметьево еще три вылета оказались задержаны.

Данные об отмене или задержке рейсов в Жуковском не представлены.

С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Также с 31 марта страна уменьшила количество вывозных рейсов по возвращению граждан на родину в связи с инфекцией и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров. С 1 августа РФ восстановила международное авиасообщение с рядом стран.

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